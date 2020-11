Vacina vai continuar a suportar aposta no risco

As notícias animadoras em torno dos avanços para ter uma vacina eficaz contra a covid-19 aceleraram uma escalada das praças mundiais nos últimos dias, com as subidas a serem lideradas por setores como a banca e o petróleo. Um movimento que, na opinião dos especialistas da Janus Henderson, se deverá prolongar nos próximos meses, à medida que os investidores incorporam mais risco nas suas carteiras e se posicionam para um regresso à

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...