Ventos polacos abalam bolsa de Lisboa. BCP com pior dia em quase meio ano

A bolsa de Lisboa terminou o dia a perder mais de 1%, tendo registado a pior sessão desde o passado 2 de agosto. A tendência negativa ficou em linha com o resto da Europa.





O PSI perdeu 1,08% para 6.082,08 pontos. Entre as empresas que compõem a principal montra da bolsa nacional, o BCP comandou as perdas, tendo afundado 7,10% para 0,2421 euros, a maior queda desde meados de março.



Das 16 cotadas que constituem o PSI, 10 fecharam no vermelho e seis no verde.





O banco liderado por Miguel Maya acompanhou assim a tendência da banca europeia e o tombo do Bank Millennium, que chegou a registar a maior queda intradiária em 11 meses, depois de o banco central da Polónia ter cortado os juros diretores, acabando por penalizar a margem financeira das instituições que operam no país. Recorde-se que o banco polaco é detido em 50,1% pelo BCP.





Entre os pesos-pesados, a Jerónimo Martins foi outra das cotadas que mais pressionou o índice, tendo as ações da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos caído 0,73% para 21,88 euros, renovando mínimos de abril. A retalhista ampliou assim as perdas desta terça-feira, após o JPMorgan ter revisto em baixa a recomendação e o preço-alvo da Jerónimo Martins.





Ainda no retalho, a Sonae desvalorizou 1,19% para 0,956 euros.





A família EDP foi a que mais contrariou a tendência, ao final de cinco sessões de perdas. Tanto a empresa-mãe como o braço das renováveis, liderados por Miguel Stilwell de Andrade, ganharam terreno.





A EDP ganhou 1,32% para 4,15 euros e a EDP Renováveis subiu 0,94% para 16,66 euros. Ainda do lado das energéticas, todo o sentimento foi positivo, tendo a REN somado 0,6% para 2,51 euros, a Greenvolt valorizado 0,33% para 6,10 euros e a Galp crescido 0,22% para 13,38 euros.

Entre as papeleiras, a Altri deslizou 1,49% para 4,5 euros, a Navigator perdeu 1,25% para 3,32 euros e a Semapa desvalorizou 0,45% para 13,2 euros.

