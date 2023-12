Volatilidade e ganhos tímidos marcam três anos de presença da Tesla no S&P 500

Partilhar artigo



Há três anos a Tesla passou a integrar o "benchmark" mundial do mercado acionista, o índice Standard & Poor's 500 (S&P 500). O que poderia ser um passeio no parque acabou por se tornar uma turbulenta viagem entre ganhos e perdas, que resultou no ganho de pouco mais de 10% durante este período.



A 18 de dezembro de 2020 - um dia antes de integrar o S&P 500, e quando ainda estava apenas cotada no Nasdaq - a fabricante norte-americana de veículos ...