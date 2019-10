Esta semana Wall Street tem sido influenciado pela época de resultados das cotadas norte-americanas relativas ao terceiro trimestre deste ano. Os números dos lucros e receitas têm ficado maioritariamente acima das estimativas dos analistas, o que tem animado a negociação bolsista. A banca tem sido o exemplo disso, nomeadamente ontem com a divulgação dos resultados do Morgan Stanley Contudo, hoje os investidores terão também de digerir os dados económicos que chegam da China. A segunda maior economia do mundo viu o PIB desacelerar para um crescimento de 6% no terceiro trimestre, após um crescimento de 6,2% no segundo trimestre. A procura interna da economia chinesa está arrefecida, mas houve melhorias na produção industrial e nas vendas no retalho."Ainda que os analistas já tivessem a antecipar um crescimento do PIB chinês mais fraco do que em anteriores trimestres, a expectativa geral era de um crescimento de 6,1% [no terceiro trimestre] com a desaceleração para menos de 6% a acontecer apenas no próximo ano", refere a analista do City Index, Fiona Cincotta, à Market Watch, assinalando que os dados mostram que a disputa comercial está a ter um maior impacto face ao esperado.Em termos de cotadas, o destaque pela positiva vai para a Coca Cola. As ações da empresa de refrigerantes estão a valorizar mais de 1%, após ter anunciado que os lucros ficaram em linha com as estimativas dos analistas e as receitas ficaram acima. Os títulos da American Express - que apresentou resultados acima do esperado - também estão em alta neste arranque da sessão.Já o destaque pela negativa vai para a Johnson & Johnson cujas ações estão a cair mais de 2% após a empresa ter anunciado que ia retirar do mercado "um único lote" de um produto de pó para crianças. Em causa estão análises feitas aos produtos que mostraram traços de substâncias potencialmente perigosas.