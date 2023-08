"Wall Street Blues": Bolsas caem ao som do aumento do consumo

As bolsas de Nova Iorque encerraram esta terça-feira pintadas de vermelho, pressionadas pela subida acima do esperado nas vendas a retalho nos EUA, que foi vista como um sinal de que a Reserva Federal (Fed) poderá manter a política restritiva durante mais tempo, para dar a inflação como finalmente "domada". Por outro lado, os maus dados económicos vindos da China deixam inquietos os investidores quanto a alguns setores que dependem da segunda maior economia mundial, quer como clientes quer como fornecedores.Os principais índices encerraram todos a perder mais de 1%. O industrial Dow Jones caiu 1,02%, para os 34.946,39 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 cedeu 1,16%, terminando o dia nos 4.437,86 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 1,14%, fechando nos 13.631,05 pontos.As vendas a retalho nos EUA subiram 0,7% em julho face ao mês anterior, para 696,4 mil milhões de dólares. Os analistas esperavam um incremento de apenas 0,4%.A robustez do consumo foi lida pelo mercado como um "cheque em branco" para que a Reserva Federal (Fed) possa manter por mais tempo a política monetária restritiva com elevadas taxas diretoras para arrefecer a economia.Entre as gigantes tecnológicas, a Apple caiu 1,12%, a Amazon perdeu 2,06%, a Alphabet (casa-mãe do Google) cedeu 1,18%, enquanto a Microsoft recuou 0,67% e a Meta desvalorizou 1,38%.A Home Depot, que apresentou resultados melhores do que o esperado, viu as suas ações avançarem 0,66%.A Tesla, por seu turno, recuou 2,84% depois de ter anunciado versões mais baratas mas com menor autonomia dos seus dois modelos mais caros para o mercado norte-americano.