Wall Street brilha no último dia do mês. S&P 500 tem melhor arranque dos últimos quatro anos

Wall Street terminou o dia no verde, com os investidores a avaliarem novos dados económicos nos EUA, ao mesmo tempo que aguardam o resultado de dois dias da reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana.Esta terça-feira foram divulgados os custos laborais, que apontaram uma redução no último trimestre, fazendo aumentar as expectativas de que a Fed opte por uma menor subida das taxas de juro esta quarta-feira.A contribuir para as expectativas de uma desaceleração por parte da Fed está um abrandamento no preço das casas, "que é um fator que deverá baixar a inflação e abrir a porta a um possível corte das taxas de juro pela Fed", explicaram analistas do ING numa nota assinada pelo economista James Knightley.O "benchmark" S&P 500 subiu 1,46% para os 4.076,6 pontos - naquele que foi o seu melhor janeiro em quatro anos, ao subir mais de 5%.Por seu lado, o industrial Dow Jones cresceu 1,09% para os 34.086,04 pontos, tendo subido 2% no mês.Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,36% para os 11.584,55 pontos, subindo quase 10% no mês.Entre os principais movimentos de mercado, a ExxonMobil subiu 2,16%, depois de ter registado 56 mil milhões de dólares em lucros no ano passado - o valor mais elevado da sua história. Já a General Motors valorizou 8,35% após ter anunciado fortes resultados em 2022."Estamos a ver todos os 'drivers' históricos do mercado a apontar numa direção que esperamos que seja positiva para o mercado acionista nos próximos meses", sublinhou Greg Bassuk, CEO da AXS Investments, à CNBC.