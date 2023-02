Wall Street com ganhos apesar de dados fortes abrirem porta a mais subidas dos juros

Leia Também Inflação nos Estados Unidos recua para 6,4% em janeiro

quando não se preveem grandes flutuações - de que a economia está forte, mas a inflação está a recuar", afirmou Matt Peron, da Janus Henderson Investors, numa nota enviada à Bloomberg.





As bolsas norte-americanas fecharam em alta, numa altura em que dados económicos robustos continuam a dar força à ideia de que a Reserva Federal norte-americana deverá continuar a subir as taxas de juro.As vendas a retalho nos Estados Unidos subiram 3% em janeiro, tratando-se do maior aumento em quase dois anos, e o indicador de confiança na construção aumentou para máximos desde meados de 2020.Os dados robustos, após um menor recuo da inflação do que o esperado em janeiro, dão sinais de que arrefecer a economia - de forma a baixar o aumento dos preços para os 2% - será mais difícil do que o inicialmente previsto. Ainda assim, as bolsas escaparam às quedas, o que indicia que os investidores viram algo de positivo nesses mesmos dados.O "benchmark" S&P 500 subiu 0,28% para os 4.147,60 pontos, enquanto o industrial Dow Jones somou 0,11% para 34.128,05 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,92% para os 12.070,59 pontos."As vendas a retalho em janeiro foram fortes e, a par dos robustos dados do emprego, mostram uma economia resiliente. Esta noção está a apoiar a visão 'Goldilocks' do mercado - termo usadoA inflação nos Estados Unidos recuou para os 6,4% em janeiro, ficando acima dos 6,2% esperados pelos economistas.