Inflação nos Estados Unidos recua para 6,4% em janeiro

A taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos fixou-se nos 6,4% em janeiro, divulgou esta terça-feira o Departamento do Trabalho norte-americano. Os economistas esperavam que o aumento dos preços abrandasse para os 6,2% depois de em dezembro ter caído para 6,5%, tendo a desaceleração sido menor do que o previsto.



Já face ao mês anterior, o aumento dos preços acelerou 0,5%, tratando-se do maior aumento em três meses, depois de em dezembro ter aumentado 0,1%.





"Excluindo alimentação e energia, a chamada inflação core avançou 0,4% em janeiro", detalha o departamento norte-americano.



Os valores divulgados esta terça-feira ficaram acima das expectativas dos analistas e dão força à continuação das subidas das taxas de juro por parte da Reserva Federal norte-americana, uma vez que, apesar de continuar a abrandar, a inflação se mantém em níveis elevados e muito acima da meta de 2% definida pela autoridade monetária.



As bolsas norte-americanas passaram a negociar mistas antes da abertura da sessão, no chamado "premarket", após a divulgação dos dados da inflação. O "benchmark" S&P 500 sobe 0,04% para os 4.148,75, enquanto o industrial Dow Jones sobre 0,11% para os 34.306,00. Já o tecnológico Nasdaq Composite cede 0,05% para os 12.534,75 pontos.