Wall Street com motivos para sorrir. Microsoft e Nvidia em máximos históricos

Os principais índices em Wall Street encerraram em alta, com o Nasdaq a liderar os ganhos, numa altura em que os investidores parecem estar a dar continuidade ao recente "rally", assente na possibilidade de a Reserva Federal começar a cortar as taxas de juro diretoras na primeira metade de 2024.

O S&P 500, referência para a região, subiu 0,74% para

4.547,38

pontos, o industrial Dow Jones avançou 0,58% para

35.151,04

pontos e o tecnológico Nasdaq Composite somou 1,13% para 14.284,53 pontos.

Entre os principais movimentos de mercado, a Microsoft está a centrar atenções depois de na sexta-feira o CEO da Open AI, Sam Altman, ter anunciado que se ia demitir do cargo. Esta segunda-feira foi tornado público que Altman irá

uma nova equipa de investigação em inteligência artificial na Microsoft.

O anúncio, que foi feito pelo CEO da Microsoft, Satya Nadella, através da rede social X (ex-Twitter), levou a empresa a subir 2,15% na abertura para 377,47 dólares, tocando máximos históricos.





Os investidores centram-se agora nos resultados do terceiro trimestre fiscal da Nvidia, a última das "magnificent seven", que serão conhecidos esta terça-feira. A fabricante de "chips" sobe 200% este ano, sendo a cotada que mais ganha no ano.



A Nvidia somou 2,28% para 504,2 dólares, atingindo máximos históricos. Os analistas esperam um aumento de 170% das receitas.



"O mercado está a gostar do que vê no mercado da dívida. Gosta do que vê na época de resultados e no 'mood' de época festiva", disse à Reuters o analista Bruce Zaro, da Granite Wealth Management, referindo-se à queda das "yields" das obrigações norte-americanas a dez anos.

Entre outros eventos em destaque, a Reserva Federal norte-americana divulga as atas da reunião de novembro na terça-feira e as vendas durante a "Black Friday" vão servir para compreender em que estado está o consumo nos Estados Unidos.

Na quinta-feira é dia de "thanksgiving" nos EUA e, por isso, os mercados vão estar encerrados. Na sexta-feira negoceiam apenas meio dia.

A Microsoft acabou, no final da sessão, por pular 2,05% para 377,44 dólares, mantendo-se em máximos de sempre e atingindo uma capitalização bolsista de 2,8 biliões de dólares.O mercado estará também a atentar numa carta assinada por mais de 500 trabalhadores - de um total de 700, da OpenAI, que apelam à demissão do atual conselho de administração da empresa e ao retorno de Altman.