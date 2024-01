Wall Street com razões para celebrar. Dow Jones e S&P em máximos históricos

Os principais índices em Wall Street encerraram em alta, com o "benchmark" de referência mundial, S&P 500, a marcar novos máximos históricos e de fecho - e já em "bull market" face a outubro de 2022 -, numa sessão em que foi impulsionado pelas tecnológicas.O Dow Jones também negociou em território nunca antes pisado, ao ultrapassar os 38 mil pontos pela primeira vez na sua história.Os investidores continuam a centrar-se na época de resultados, ao mesmo tempo que avaliam o curso da política monetária levada a cabo pela Reserva Federal norte-americana.O S&P 500 avançou 0,22% para 4.850,43 pontos, o valor mais alto de sempre num encerramento de sssão. Na negociação intradiária atingiu um máximo histórico nos 4 868,41 pontos.Já o industrial Dow Jones somou 0,36% para um recorde de fecho de 38.001,81 pontos - depois de estabelecer um máximo histórico durante a sessão, nos 38.109,20 pontos.Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,32% para 15.360.29 pontos.Entre os movimentos de mercado, a SolarEdge ganhou quase 4%, depois de ter anunciado que planeia despedir cerca de 16% da sua força de trabalho mundial.Já a Archer-Daniels-Midland (ADM) tombou 24%, após ter revelado que o CFO Vikram Luthar está de licença sem vencimento devido a más práticas de gestão - e também depois de a empresa ter cortado as perspetivas de resultados para 2024.Por sua vez, a Macy's subiu mais de 3,5%, depois de ter rejeitado uma proposta de 5,8 mil milhões de dólares da Arkhouse Management e da Brigade Capital Management para retirar a empresa de bolsa."Tivemos alguma volatilidade no início do ano, com os investidores a tentarem reequilibrar as carteiras e à procura de realizar algumas mais-valias. Mas agora parece que estamos a retomar a tendência que estava claramente em vigor" no quarto trimestre, disse à CNBC Brian Price, responsável de investimento da Commonwealth Financial."Os resultados das empresas e o 'guidance' vão ser cruciais para sustentar a mega força das tecnológicas no mercado", indicou por seu lado à Reuters Quincy Krosby, principal estratega global da LPL Financial.Os "traders" reduziram drasticamente as perspetivas de um corte de juros pela Reserva Federal em março, com as probabilidades a passarem de 80% para 46%, segundo a ferramenta CME FedWatch, consultada pela Reuters.Os investidores deverão ainda centrar-se, ao longo da semana, nos resultados da Netflix e da Tesla, bem como no índice de despesas do consumidor nos EUA, um dos indicadores de inflação preferidos do banco central.