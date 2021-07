Wall Street de novo em recordes. Banca e Scarlett Johansson ajudam

O índice industrial Dow Jones fechou a primeira sessão da semana a somar 0,36%, para se fixar nos 34.996,18 pontos. Durante o dia chegou a tocar nos 35.014,90 pontos, muito perto do máximo de sempre – que está nos 35.092 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,35%, para 4.384,63 pontos, o que constituiu um novo recorde de fecho. Durante a sessão atingiu um máximo histórico nos 4.386,68 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,21% para 14.733,24 pontos, um nível de fecho nunca antes atingido. Na negociação intradiária tocou no valor mais alto de sempre, nos 14.761,08 pontos.

A Disney foi a cotada que teve o melhor desempenho no Dow, a disparar mais de 4% depois do anúncio de números robustos de vendas em bilheteira e de receitas sólidas no streaming de "Black Widow", da Marvel, durante o fim de semana.

O filme da superheroína protagonizada por Scarlett Johansson é agora o maior sucesso de bilheteira da era pandémica, o que revela que embora muitas pessoas estejam dispostas a gastar 29,99 dólares para verem um filme em casa na Disney+, muitos cinéfilos continuam a querer viver a experiência de uma sala de cinema, salienta a CNN.

A banca esteve também entre as melhores performances, na expectativa do pontapé de saída no reporte de contas que é dado amanhã por este sector.

Com efeito, a época de apresentação dos resultados do segundo trimestre arranca na terça-feira na banca norte-americana, com destaque para os números que vão ser apresentados pelo JPMorgan e pelo Goldman Sachs – e foram precisamente estes dois títulos que lideraram hoje os ganhos no setor.

Espera-se que ambos os bancos divulguem bons números trimestrais, especialmente sólidas receitas das operações de trading e boas comissões provenientes das suas unidades de banca de investimento devido à forte procura por entradas em bolsa e à conta também de um aumento da atividade de fusões e aquisições.

No resto da semana, outros gigantes financeiros irão confessar-se ao mercado, com destaque para o Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock e Morgan Staley.

Segundo os dados da FactSet Research, os lucros das cotadas que integram o S&P 500 devem ter disparado 64% face ao trimestre homólogo de 2020.

Além dos resultados, os investidores aguardam por uma boa dose de indicadores económicos esta semana.

Amanhã sairão os dados da evolução dos preços nos Estados Unidos, que darão indicações sobre as pressões inflacionistas na economia norte-americana. No dia seguinte teremos os dados dos preços no produtor e na sexta-feira os números das vendas a retalho.