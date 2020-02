Wall Street em mínimos de quatro meses após maior queda desde 2011

As bolsas do outro lado do Atlântico continuam a afundar e estão a caminho da pior semana desde a crise financeira. Tanto o Dow como o S&P 500 caem mais de 10% desde os últimos máximos, o que significa que já entraram em território de correção. O urso espreita, com receio do coronavírus.