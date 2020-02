Quer o Stoxx 600 - que reúne as 600 maiores cotadas da Europa -, como o índice mundial estão a caminho das suas piores semanas desde a crise financeira de 2008. Ontem, o Standard & Poor’s 500, em Wall Street, recuou 4,42%, o que representa a maior queda intradiária desde agosto de 2011.

Na China registaram-se 3 SEI Investments na Ásia, disse à Reuters que "os investidores estão a precificar já o pior dos cenários e, nesta altura, o maior risco é perceber o que acontece nos Estados Unidos e noutros grandes países asiáticos".Quer o Stoxx 600 - que reúne as 600 maiores cotadas da Europa -, como o índice mundial estão a caminho das suas piores semanas desde a crise financeira de 2008. Ontem, o Standard & Poor’s 500, em Wall Street, recuou 4,42%, o que representa a maior queda intradiária desde agosto de 2011.Na China registaram-se 3

a ameaça da saúde pública

é um dos motivos que pode levar um país aderente ao Acordo de Schengen - tratado sobre a livre circulação de pessoas entre os países signatários - a requerer a sua suspensão.

Também John Lau, analista de investimentos da27 novos casos, o volume mais baixo desde 23 de janeiro, e o número de casos até ao momento fixa-se nos 78.800, com quase 2.800 mortes. No entanto, apesar da propagação dentro do território chinês estar a abrandar, fora do país tem aumentado de forma mais rápida do que o previsto.Agora, outros novos quatro países relataram os seus primeiros casos, elevando o número de países e territórios fora da China com infeções para 55. No total, fora do terriório, o surto Covid-19 matou 70 pessoas."O medo de uma recessão económica global, desencadeada pela crise do coronavírus, aumenta à medida que surgem cada vez mais casos em novos países", sublinha Ricardo Evangelista.Também o preço do petróleo se tem ressentido e vai a caminho da pior semana desde 2011. O Brent, negociado em Londres, desvalorizou mais de 13% durante esta semana, enquanto que o norte-americano WTI perdeu quase 15%. Os dois ativos desvalorizam há seis sessões consecutivas.Na Europa, para já um cenário de encerramento de fronteiras não passa pelos planos, masNos Estados Unidos, o líder da Casa Branca Donald Trump disse estar atento ao desenvolver do vírus e mostrou-se disponível para aumentar a produção de equipamento de proteção. As expectativas de que a Reserva Federal dos Estados Unidos efetue um novo corte de 25 pontos base nas taxas de juro diretoras no país, na próxima reunião de 17 e 18 de março, passou agora a ser de 75%.