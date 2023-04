Wall Street encerra sessão mista. Bed, Bath & Beyond tomba mais de 35%

Os principais índices nova iorquinos terminaram o dia mistos, com os investidores a anteciparem uma semana "animada" de resultados de grandes tecnológicas, como a Alphabet, dona da Google, Microsoft, Amazon e Meta - dona do Facebook e Instagram.Ao mesmo tempo, o mercado deverá também estar atento à divulgação de um conjunto de dados económicos que deverão permitir compreender melhor que decisão irá tomar a Fed na sua reunião de política monetária no início de maio.O S&P 500, índice de referência para a região, subiu 0,09% para 4.137,04 pontos, o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,29% para 12.037,2 pontos e o industrial Dow Jones ganhou 0,2% para 33.875,4 pontos.A Tesla perdeu 1,53%, depois de a fabricante de carros elétricos liderada por Elon Musk ter anunciado que vai aumentar as suas despesas de capital este ano, com o objetivo de aumentar a produção. Também a Microsoft desvalorizou 1,4%, em antecipação de resultados trimestrais nesta terça-feira."As consequências [das decisões] da Tesla estão a fazer-se sentir e, no caso da Microsoft, há uma elevada ansiedade antes da apresentação de resultados" afirmou Michael James, da Wedbush Securities, à Reuters, acrescentando que é de extrema relevância saber quão "resiliente tem sido o crescimento [das empresas], dadas as preocupações com os custos".A Bed Bath & Beyond tombou 35,67%, depois de a retalhista de artigos para o lar ter entrado em falência no passado domingo, após ter falhado em segurar financiamento para se manter operacional.Já o First Republic Bank subiu 12,2%, antes de revelar resultados relativos aos primeiro três meses do ano. Desde o inicio de 2023 os índices regionais da banca nos Estados Unidos já perderam 88% - penalizados pela crise no setor após a falência do Silicon Valley Bank.Entre os dados que deverão contribuir para uma melhor compreensão do estado da economia dos EUA está o PIB referente aos primeiros três meses do ano, bem como o índice de despesas do consumidor de março e a confiança do consumidor em abril.Depois de as estatísticas divulgadas na semana passada terem criado a expectativa de uma subida dos juros em 25 pontos base em maio e um corte nas taxas de juro ainda este ano, os investidores estão atentos a pistas neste sentido.