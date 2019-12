Wall Street estreia dezembro em queda

O Dow Jones fechou a perder 0,96% para 27.783,04 pontos e o S&P 500 recuou 0,86%, para 3.113,87 pontos.

O tecnológico Nasdaq Composite seguiu a mesma tendência, encerrando a desvalorizar 1,12% para 8.567,99 pontos.

As decisões dos Estados Unidos na frente comercial continuam a centrar as atenções dos mercados e neste arranque de semana as novidades intensificaram os receios dos investidores um pouco por todo o mundo.

De um lado está a negociação EUA-China com vista a um acordo comercial parcial que impeça a entrada em vigor de uma nova fornada de tarifas aduaneiras a partir de 15 de dezembro. Este acordo, chamado de "fase um", tem tido avanços e recuos, o que tem contribuído para uma maior incerteza nos mercados.

Do outro lado está a nova ameaça de Donald Trump de impor tarifas agravadas sobre o aço importado do Brasil e da Argentina.

Esta disputa em vários planos ditou a evolução negativa das bolsas nesta primeira sessão do mês de dezembro. E não apenas nos EUA: na Europa, os mercados acionistas registaram a maior queda em dois meses.

A penalizar também o sentimento dos investidores estiveram os dados da atividade industrial norte-americana, que revelaram que o setor está a perder dinâmica num contexto de cortes de investimento por parte das empresas, de menor procura mundial e de uma guerra comercial ainda no ativo.

Estes dados da indústria nos Estados Unidos reavivaram os receios em torno da saúde da economia do país e poderão fazer regressar as apostas num novo corte de juros por para da Reserva Federal, sublinhou à Bloomberg um estratega do Macquarie Bank, Eimear Daly.