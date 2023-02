Wall Street fecha mista após menor recuo do que o esperado da inflação

As bolsas norte-americanas fecharam mistas, num dia em que foi divulgado que a inflação recuou para os 6,4% em janeiro. O aumento dos preços no consumidor voltou a recuar no mês passado, mas menos do que o esperado pelos analistas, que apostavam num abrandamento para os 6,2%.





O "benchmark" S&P 500 fechou na linha d'água, tendo desvalorizado 0,03% para os 4.136,13 pontos, enquanto o industrial Dow Jones cedeu 0,46% para os 34.089,27 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,57% para os 11.960,15 pontos.

Os índices norte-americanos viram alguma volatilidade durante a sessão, uma vez que os dados hoje conhecidos aumentam a pressão sobre a Fed para a continuação das subidas das taxas de juro. Tanto o presidente da Fed de Richmond, Thomas Barkin, como a presidente da Fed de Dallas, Lorie Logan, afirmaram que as taxas de juro vão ter de continuar a subir. Contudo, ainda assim, as bolsas conseguiram recuperar algum terreno após o presidente da autoridade monetária da Philadelphia, Patrick Harker, ter apontando que o pico das taxas de juro poderá estar perto.



"Na minha opinião, ainda não acabamos [o ciclo de subidas], mas provavelmente estamos perto", disse.



Este comentário poderá ter sido a âncora dos investidores. "As bolsas estão muito provavelmente a subir devido às palavras de Harker", afirmou Steve Sosnick, analista do Interactive Brokers, acrescentando que, apesar de vagas, não mostraram um tom "hawkish".