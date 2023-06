Wall Street fecha mista com investidores a digerirem "dot plot" da Fed

O Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC)

mapa que mostra como cada representante do banco central estima as mexidas nos juros diretores) sinaliza novas subidas até ao final do ano, com a taxa dos fundos federais a atingir um valor mediano de 5,6% no final de 2023. Os investidores esperavam que o corte dos juros acontecesse já no final deste ano.







O S&P 500, índice de referência, subiu 0,08% para 4.372,59 pontos, fechando o quinto dia de ganhos - a maior série consecutiva desde novembro de 2021. Já o tecnológico Nasdaq Composite cresceu 0,39% para 13.626,48 pontos, enquanto o industrial Dow Jones cedeu 0,68% para 33.979,33 pontos. Além de manter as taxas de juro inalteradas num intervalo entre 5% e 5,25%, o



Além de manter as taxas de juro inalteradas num intervalo entre 5% e 5,25%, o banco central atualizou também as projeções macroeconómicas, tendo-se mostrado mais otimista sobre a economia norte-americana a curto prazo, mas menos sobre a inflação subjacente.

