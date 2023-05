Wall Street fecha no verde. S&P 500 em máximos de nove meses

Leia Também Kevin McCarthy espera acordo sobre tecto da dívida dos EUA na próxima semana

Wall Street encerrou a sessão em alta, com os investidores atentos aos desenvolvimentos das conversações sobre o tecto da dívida norte-americana, tendo em vista o impedimento de um "default" do país.Os três principais índices norte-americanos reduziram os ganhos, depois de o o líder da Comissão de Serviços Financeiros do Congresso, Patrick McHenry, ter afirmado que as conversações "ainda não estão perto do fim".O mercado esteve ainda a digerir as mais recentes declarações de membros da Reserva Federal (Fed) norte-americana sobre o futuro da política monetária levada a cabo pelo banco central.O industrial Dow Jones valorizou 0,34% para, enquanto o Standard & Poor's 500 (S&P 500) somou 0,94% paraJá o tecnológico Nasdaq Composite subiu 1,51% paraNo mercado de "swaps", as apostas na possibilidade de haver mais um aumento da taxa dos fundos federais na próxima reunião da Fed, em junho, subiu 40%, depois das declarações da presidente do banco central de Dallas.Lorie Logan afirmou que os últimos dados económicos não justificam uma pausa na subida das taxas de juro na próxima reunião da Fed, a 14 de junho.Já outro membro do "board" dos governadores, Philip Jefferson, frisou, durante um evento do setor dos seguros em Washington, o facto de haver um desfasamento entre o aumento das taxas de juro e o seu impacto na economia.O dia serviu ainda para o mercado reagir aos mais recentes dados relativos aos números de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos na semana passada, os quais registaram uma queda, mostrando ainda alguma robustez no mercado laboral.Os investidores estiveram atentos às ações da Walmart, as quais subiram 1,26%, após ter batido as expectativas dos analistas em termos de receitas e ter revisto em alta o "guidance" para as vendas anuais e os lucros no resto do ano, mesmo com os consumidores a preferirem produtos mais baratos.Por sua vez, os títulos da Cisco Systems valorizaram 0,24%, após a empresa ter apontado para um "guidance" que ficou acima das expectativas dos analistas, apesar de ter contabilizado uma queda de 23% nas encomendas registadas no trimestre.