Galp e BCP sustentam bolsa de Lisboa em alta

A bolsa de Lisboa começou esta quinta-feira a negociar em terreno negativo, acompanhando assim as principais praças europeias, numa altura em que a negociação está a ser marcada por otimismo em torno de uma resolução das negociações do tecto da dívida norte-americana.Por cá, o PSI sobe 0,32% para 6.109,15 pontos, com onze cotadas em terreno positivo, quatro no vermelho e uma inalterada, a Ibersol,A registar os maiores ganhos estão a Galp, que sobe 1,26% para 10,875 euros e o BCP, que avança 1,1% até aos 0,2303 euros, acompanhados pela Mota-Engil a valorizar 0,73% para 2,08 euros.Entre os pesados, a EDP sobe 0,33% para 4,841 euros, ao passo que a EDP Renováveis ganha 0,2% para 20,12 euros.A Sonae é a que mais cai e recua 0,83% para 0,959 euros, após esta quarta-feira ter apresentado resultados referentes ao primeiro trimestre do ano e ter registado lucros de 26 milhões de euros, uma queda de 38% face aos 42 milhões obtidos em 2022.Ainda nas quedas estão a Atri, que recua 0,45% para quatro euros por ação e a Jerónimo Martins que cede 0,35% para 22,5 euros.