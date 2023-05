Kevin McCarthy espera acordo sobre tecto da dívida dos EUA na próxima semana

Câmara dos Representantes,

O presidente da maioria republicana naKevin McCarthy, avançou que as negociações sobre o tecto da dívida dos EUA estão próximas de chegar a um acordo que poderá ser alcançado já este fim de semana. A concretizar-se a aprovação do aumento do limite, atualmente em 31,4 biliões de dólares, fica afastado o risco de que o país entre em incumprimento a partir de 1 de junho"Começo agora a ver que um acordo pode ser construído", afirmou o republicano esta quinta-feira em declarações aos jornalistas no Capitólio, citadas pela Bloomberg. De acordo com Kevin McCarthy, tanto o Senado como a Câmara dos Representantes poderão votar, já na próxima semana, o acordo alcançado com o presidente Joe Biden.Os comentários são os mais positivos do líder dos negociadores desde o início deste processo e impulsionaram as ações em Wall Street. O índice de referência S&P 500 chegou a ganhar quase 1% em reação às declarações.A Casa Branca tem estado em conversações com os líderes do Congresso para discutir o aumento do chamado "debt ceiling", mas o braço de ferro com o "speaker" da maioria republicana na Câmara dos Representantes tem criado alguma incerteza e mexido com os mercados.Também o presidente norte-americano disse na quarta-feira que está confiante num acordo. "Tenho confiança na obtenção de um acordo sobre o orçamento federal e acredito que a América não entrará em ‘default’", declarou Joe Biden, pouco antes de partir para Hiroshima, no Japão, para a cimeira de líderes do G7.Biden não vai faltar à cimeira do Grupo dos Sete, mas decidiu encurtar a viagem,altando as escalas previstas na Papuásia-Nova Guiné e na Austrália, para estar de regresso aos EUA no domingo. Além disso, afirmou que estará em contacto permanente com os responsáveis da Casa Branca que estão envolvidos nas conversações.