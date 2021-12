Wall Street fecha vermelho, mas festeja ano positivo. S&P 500 dispara 27% em 2021

4.766,18

Wall Street está a festejar mais um ano de ganhos. As principais praças norte-americanas tiveram uma última sessão no vermelho, mas fecharam 2021 em alta pelo terceiro ano consecutivo, ignorando o impacto da pandemia na economia. Os fortes resultados empresariais e a política monetária expansionista da Reserva Federal dos EUA impulsionaram as ações, que renovaram sucessivos recordes ao longo do ano."Em 2021 os americanos lideram novamente os ganhos, com valorizações acima de 25%. Se considerarmos o efeito cambial, os ganhos podem ser acrescidos em 10 pontos percentuais", sublinha Carlos Almeida, head of investments do Banco Best, em declarações ao Negócios.Na última sessão do ano, o S&P 500 cedeu 0,26% parapontos, acumulando ainda assim um ganho anual de%. Já o Dow Jones fecha o ano com uma valorização de 18,73%, apesar ter recuado 0,16% no último dia para. O tecnológico Nasdaq perdeu 0,61% parapontos na sessão e% no ano."Inclusivamente, 2021 é o terceiro ano consecutivo onde o S&P 500 regista ganhos de dois dígitos. Em termos históricos, desde que o índice integra as 500 maiores empresas americanas, esta será a quarta vez em índice acumula ganhos de dois dígitos em três ou mais anos consecutivos. Anteriormente, tinha ocorrido nos seguintes períodos: entre 1963-1965 (3 anos); entre 1995-1999 (cinco anos) e entre 2012-2014 (três anos)", explica Carlos Almeida.Não só o S&P 500, mas os três principais índices registaram ganhos mensais, trimestrais e anuais, fechando a maior subida em três anos desde 1999. O desempenho em Wall Street foi superior ao vivido pelasEnquanto em 2020 os mercados americanos destacaram-se pelos ganhos de dois dígitos, este ano, os mercados de ações europeus conseguiram fazer concorrência aos principais índices de ações dos EUA", acrescenta o head of investments do Banco Best.Pela primeira vez em uma década, Wall Street não fecha em observância do Ano Novo. A sessão foi completa esta sexta-feira e na segunda-feira as bolsas voltam normalmente.Habitualmente, não há negociação na bolsa de Nova Iorque na primeira segunda-feira do ano caso o primeiro dia do ano seja no fim de semana. No entanto, em 2022 a bolsa decidiu não o fazer. A última vez que aconteceu foi em 2010 e, desde 1928, só ocorreu 13 vezes.