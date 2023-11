Wall Street ganha antes de pausa para feriado

m dos feriados mais importantes nos Estados Unidos.





Black Friday e da Cyber Monday - dia de promoções online que se celebra na segunda-feira após a "sexta-feira negra".





um visionário da inteligência artificial generativa.





"liderar uma nova equipa de investigação avançada em inteligência artificial", após ter sido despedido da OpenAI durante o fim de semana. Contudo, a decisão não foi bem vista pelos investidores, que aumentaram a pressão para o regresso deste à startup.

206% para 18,12 mil milhões no terceiro trimestre fiscal. No que diz respeito aos lucros, cresceram 1.259% para 9,24 mil milhões.



Contudo, terá sido o "guidance" para o trimestre atual que levou a uma queda em bolsa. A CFO da Nvidia, Colette Kress, indicou que as vendas para destinos como a China vão diminuir no quarto trimestre. E apesar de referir que acredita que essa descida será "mais do que compensada por um forte crescimento noutras regiões", não terá sido suficiente para travar as perdas.



As bolsas norte-americanas terminaram no verde, na última sessão antes do Dia de Ação de Graças, uO S&P 500 subiu 0,43% para 4.557,66 pontos, o industrial Dow Jones valorizou 0,53% para 35.273,03 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,46% para 14.265,86 pontos.Entre as principais movimentações, a Amazon subiu 1,95% para 146,71 dólares por ação, antes das vendas daA Microsoft ganhou 1,28% para 377,85 dólares por ação, novo máximo histórico, impulsionada pelas notícias de que Sam Altman vai voltar à liderança da OpenAI, empresa que criou o ChatGPT. Recorde-se que os últimos dias foram marcados por incerteza sobre o futuro de Altman, que é visto comoChegou a ser apontado como a nova contratação da Microsoft paraJá a Nvidia perdeu 2,46% para 487,16 dólares por ação, penalizada pelo "guidance" para o quarto trimestre. As receitas da fabricante de semicondutores subiram