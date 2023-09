Wall Street inverte tendência e encerra no verde. Amazon ganha mais de 1%

Os principais índices do lado de lá do Atlântico inverterem a tendência de abertura e terminaram a sessão no verde, num dia em que os investidores estiveram a avaliar a possibilidade de os bancos centrais manterem as taxas de juro de referência em níveis elevados durante mais tempo do que o esperado.O índice de volatilidade CBOE, conhecido como o índice do "medo" em Wall Street, tocou em máximos de um mês.Face a estas previsões, os investidores estiveram a evitar as "treasuries", com os juros da dívida norte-americana a dez anos a agravarem-se mais de 10 pontos base até aos 4,537%, estando em máximos desde 2007.O dólar surgiu assim como ativo-refúgio, tendo o índice do dólar da Bloomberg – que compara a força da nota verde contra outras divisas rivais – chegado a tocar máximos do ano esta segunda-feira.O Dow Jones subiu 0,13% para os 34.002,83 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,40%, para os 4.337,51 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 0,45%, para os 13.271,32 pontos.Entre os movimentos de mercado, a Netflix subiu mais de 1%, depois de ter sido atingido um acordo para o final da greve dos argumentistas de Hollywood. Já a Disney recuou 0,3%.A Amazon valorizou 1,67%, depois de ter revelado que vai investir cerca de quatro mil milhões de dólares na Anthropic, uma empresa de inteligência artificial, para aumentar a concorrência com outras empresas que oferecem serviços na "cloud" de inteligência artificial.