Os principais índices de Wall Street arrancaram a semana em terreno positivo, com os investidores em expectativa para os dados da inflação de janeiro nos Estados Unidos, que serão divulgados esta terça-feira.O indicador caiu para 6,5% em dezembro, de 7,1% em novembro, e os analistas estimam agora que, no mês passado, tenha ficado nos 6,2%. Caso se confirme o abrandamento, será mais um sinal para a Reserva Federal norte-americana poder abrandar o ritmo da subida das taxas de juro.Na sessão desta segunda-feira, o industrial Dow Jones subiu 1,11% para 34.243,72 pontos, enquanto o S&P 500 cresceuparapontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,48% para 11.891,79 pontos.A Meta foi uma das cotadas que esteve em destaque, com os investidores agradados com as notícias que saíram no fim de semana a dar conta de que a empresa dona do Facebook estará a preparar uma nova ronda de despedimentos.Na negociação, a tecnológica somou 3,03%, acabando por dar gás às outras empresas do setor, como a Microsoft, a Nvidia, a Apple e a Amazon, que encerraram todas no verde.Já a Coca-cola, que tem a divulgação dos seus resultados do quarto trimestre de 2022 agendada para esta terça-feira, avançou 1,65%.Neste momento, a "earnings season" norte-americana já está na reta final, com o portal Refinitiv a estimar que perto de 70% das empresas do S&P 500 mostraram contas acima do esperado, o que tem ajudado a elevar a moral dos investidores e a colocar os índices em terreno positivo.Até ao momento, este ano, o índice - considerado a referência mundial - já avançou 8%, estando ainda assim 14% abaixo do pico de 2022.