Entre as cotadas que mais pressionam destaque para a Apple, que perde 1,99% para 181,14 dólares, isto depois de um dos fornecedores (Cirrus Logic Inc) da gigante tecnológica ter cortado as estimativas de receitas, o que adensa a possibilidade de estar a diminuir a procura de iPhones.



(Notícia actualizada às 14:45)

O índice Dow Jones abriu a sessão desta terça-feira, 4 de Dezembro, a perder 0,34% para 25.737,74 pontos, seguido pelo Nasdaq Composite a recuar 0,47% para 7.406,406 pontos e pelo Standard & Poor's 500 a resvalar 0,24% para 2.783,64 pontos.A penalizar o sentimento em Wall Street estão as dúvidas dos investidores quanto às datas da trégua comercial acordada entre os presidentes dos Estados Unidos e da China, respectivamente Donald Trump e Xi Jinping. Depois das subidas ontem registadas após Trump e Jinping terem decidido suspender por 90 dias as taxas aduaneiras reforçadas de 25%, entretanto a Casa Branca deu indicações dúbias quanto à data para a entrada em vigor dessa suspensão de três meses.Também a suscitar dúvidas estão as obrigações soberanas norte-americanas de curto prazo, que seguem a valorizar de forma acentuada esta terça-feira, com as correspondentes taxas de juro ("yields") a registarem quedas. Este é um sinal de que os investidores estão com dúvidas em relação ao futuro mais próximo, o que pode estar relacionado com a previsão de volatilidade, explica a Reuters.