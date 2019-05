Wall Street recua em torno de 2% perante novas tarifas da China

A bolsa norte-americana abriu no vermelho, com os três principais índices em queda. O pessimismo faz-se sentir após a China ter anunciado novas tarifas sobre as importações de produtos americanos, agravando os receios quanto aos desenvolvimentos da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo e as respetivas consequências para a economia global.

O generalista S&P500, que na semana passada registou a pior semana do ano - com as maiores perdas acumuladas - reforça esta segunda-feira a tendência negativa com uma queda de 1,62% para os 2.834,64 pontos. O industrial Dow Jones desliza 1,76% para os 25.486,56 pontos e o tecnológico Nasdaq vê a quebra mais acentuada, ao perder 2,20% para os 7.742,90 pontos. Washington e Pequim não conseguiram chegar a um entendimento comercial na reunião da passada sexta-feira, pelo que, esta segunda-feira, 13 de maio, o ministério das Finanças chinês anunciou que a partir de 1 de junho será aplicada uma tarifa aduaneira de 25% a um conjunto de 2.493 bens importados norte-americanos e uma de 20% que vai incidir sobre 1.078 produtos. As taxas reforçadas vão recair sobre um valor global de 60 mil milhões de dólares de bens norte-americanos. As penalizações deverão recair sobretudo sobre o setor agrícola norte-americano mas também é avançada a possibilidade de a China reduzir o volume de encomendas de aviões da Boeing. As ações da cotada deslizam 3,73% para os 341,38 dólares. Esta manhã, o líder norte-americano avisou Pequim para não ripostar na mesma moeda, um conselho ignorado pelos chineses. A ação de Pequim vem na sequência do entendimento falhado com os Estados Unidos, o qual levou Donald Trump a cumprir a ameaça de a partir de 10 de maio, agravar a tarifa aduaneira aplicada à importação de bens chineses, de 10% para 25%, bem como alargar o conjunto de bens alvo desta taxa reforçada. De acordo com Trump, a responsabilidade é dos chineses, que acusa terem recuado nas condições do acordo no último momento.