E continuou: "O único problema é que eles sabem que eu vou ganhar (melhores números de emprego e economia na história dos EUA, e muito mais), e o acordo tornar-se-á muito pior para eles se tiver de ser negociado no meu segundo mandato. Seria sensato eles agirem agora, mas eu adoro colecionar GRANDES TARIFAS!".





....The only problem is that they know I am going to win (best economy & employment numbers in U.S. history, & much more), and the deal will become far worse for them if it has to be negotiated in my second term. Would be wise for them to act now, but love collecting BIG TARIFFS!