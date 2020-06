Wall Street recupera com ajuda do setor financeiro

O Dow Jones fechou a sessão desta quinta-feira a somar 1,18% para 25.745,60 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,10% para 3.083,76 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 1,09% para se fixar nos 10.017,00 pontos.

Os principais índices de Wall Street registaram ontem a sua pior sessão em quase duas semanas e hoje chegaram também a estar a negociar em baixa, mas acabaram por recuperar fôlego na reta final da jornada.

O crescimento dos novos casos de infeção por covid-19 – nomeadamente nos EUA, Austrália China, Índia e América Latina – tem aumentado os receios de que uma segunda vaga da pandemia venha estagnar o processo de reabertura da economia global.

Nos Estados Unidos, o número de casos de covid-19 subiu hoje 1,7% - o maior aumento desde 30 de maio.

No estado norte-americano do Texas, um dos mais afetados, o governador já veio hoje suspender as novas fases de reabertura da atividade económica. Houston, tal como se previa, esgotou hoje a sua capacidade de cuidados intensivos.

Além disso, os dados relativos aos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos saíram piores do que o previsto.

Na semana passada foram solicitados mais 1,48 milhões de apoios, com esse número a constituir uma diminuição face à semana precedente (1,54 milhões), mas o consenso dos economistas apontava para apenas 1,32 milhões de novas solicitações.

A sustentar a inversão para tendência positiva esteve sobretudo o setor financeiro, com o subíndice da banca do S&P 500 a subir 1,8% – e isto porque os reguladores da banca dos EUA aligeiraram duas regras que visam os grandes bancos com carteiras complexas de trading e investimento.

A jornada de amanhã vai estar a centrar atenções - é dia da reconstituição anual dos índices Russell (que agregam cotadas com menor capitalização), o que motiva, por norma, uma das sessões com maior volume de negociação do ano.