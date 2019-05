A contribuir para estas subidas está, sobretudo, o setor tecnológico, que avança mais de 1% e recupera, assim, da quebra de 1,75% registada na última sessão. As grandes tecnológicas seguem todas a valorizar, com destaque para a Qualcomm e a Intel, duas das empresas que tinham anunciado corte de relações com a Huawei para cumprir com a ordem executiva, que estão agora a subir mais de 1%.Este movimento acontece depois de, ao final do dia de segunda-feira, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos ter anunciado que irá conceder um prazo de três meses para que as empresas norte-americanas continuem a negociar com a Huawei , permitindo-lhes manter, para já, as redes e equipamentos existentes, bem como as atualizações de software.Apesar de o fundador da Huawei ter já garantido que esta medida terá um impacto diminuto, a mesma está a ser bem recebida pelos investidores, que veem na decisão um sinal de abertura da administração de Donald Trump, ainda que o conflito entre as duas maiores economias do mundo não tenha, para já, fim à vista.Do lado das quedas, destaque para a Tesla, que prolonga as quedas registadas na segunda-feira e cai agora mais de 1% para mínimos de dezembro de 2016. A produtora automóvel continua a reagir ao anúncio de Elon Musk, que enviou um memorando aos seus funcionários a revelar que a Tesla tem liquidez para apenas mais dez meses de funcionamento.Notícia atualizada às 14h49 com mais informação.