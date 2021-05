Wall Street reforça queda após declarações de Yellen mas Dow recupera e sobe

O Dow Jones fechou com um ganho muito marginal, de 0,06%, para se fixar nos 34.133,03 pontos. O seu recorde está nos 34.256,75 pontos e foi atingido no passado dia 16 de abril.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,67%, para 4.164,66 pontos, depois de na passada quinta-feira, 29 de abril, ter estabelecido um novo máximo histórico nos 4.218,78 pontos.

Yellen diz que taxas de juro nos EUA têm de subir para se evitar "sobreaquecimento". Bolsas reagem em queda

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,88% para 13.633,50 pontos.

O Nasdaq estava, tal como ontem, a ser o índice mais pressionado, devido às perdas de algumas das ações de maior crescimento, numa altura em que prossegue o desvio de atenções dos investidores para os títulos cíclicos e que mais ganham com a reabertura das economias. Mas depois das palavras de Yellen a queda foi mais acentuada.

As bolsas norte-americanas, que já estavam no vermelho, intensificaram então as perdas, com maior visibilidade no índice tecnológico. Mas nos últimos minutos de negociação conseguiram distanciar-se dos mínimos da sessão e o Dow ainda chegou a terreno positivo.

A secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen, admitiu num seminário organizado pela revista The Atlantic que as taxas de juro poderão ter de ser aumentadas, de modo a conter um sobreaquecimento da economia – decorrente dos mais recentes estímulos, aprovados já sob a Administração Biden.

"Os juros poderão ter de subir um pouco para garantirmos que a nossa economia não sobreaquece, se bem que os gastos adicionais dos consumidores estejam a ser relativamente baixos em relação à dimensão da economia", declarou Yellen.