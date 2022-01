Wall Street regressa aos ganhos depois de cinco sessões em queda. Powell ajudou

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,51% para 36.252,02 pontos. No passado dia 5 de janeiro tocou num nível nunca antes atingido, nos 36.952,65 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,92% para 4.713,07 pontos. Na negociação intradiária de 4 de janeiro atingiu o valor mais alto de sempre, nos 4.818,62 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,41% para se fixar nos 15.153,45 pontos. No passado dia 22 de novembro, recorde-se, atingiu um máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

Os investidores gostaram das palavras do presidente da Fed, que esteve hoje a ser ouvido no Senado. Jerome Powell disse, na sua audiência de reconfirmação no cargo, que a Reserva Federal irá conseguir fazer baixar a inflação enquanto a economia norte-americana recupera.

Powell sinalizou também que o banco central deverá começar a reduzir o seu balanço este ano – algo que já tinha ficado implícito na semana passada, aquando da divulgação das atas da última reunião de política monetária da Fed.

O presidente da Fed declarou ao comité da banca do Senado dos EUA que não hesitará em agir se necessário para conter as pressões sobre os preços. "Se tivermos de subir as taxas de juro mais vezes, ao longo do tempo, é o que faremos", sublinhou.

Salientando que a economia está numa situação mais robusta do que da última vez que o banco central encolheu o seu balanço, Powell declarou que não foram ainda tomadas quaisquer decisões, mas que desta vez será mais rápido.

Os investidores aguardam com expectativa pelos dados da inflação dos EUA relativos a dezembro, que serão divulgados amanhã.

"A inflação terá na quarta-feira mais um capítulo importante, com os números do aumento de preços no consumidor, esperando os analistas uma subida de 7%, a maior desde 1982", comentou Marco Silva, consultor da ActivTrades, na sua análise diária.

"Por tudo isto, e independentemente do sentido geral, é quase certo que a volatilidade se irá manter elevada durante pelo menos mais alguns dias devido a este tema, começando depois o ruído a ser dominado pela ‘earnings season’, que começa esta sexta-feira com o sector da banca", acrescentou.