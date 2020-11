Wall Street relativiza incerteza e segue com melhor semana desde abril

O Dow Jones encerrou a ganhar 1,95% para 28.39018 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,95% para 3.510,45 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 2,59% para 11.890,93 pontos, com a ajuda da subida superior a 3% da Apple e da Microsoft e acima de 2% no caso da Amazon e Facebook.

Wall Street segue, assim, a caminho da sua melhor semana desde abril – numa situação idêntica à que se vive nas bolsas europeias.

A evolução das cotadas do segmento dos microprocessadores costuma ser vista como um indicador sobre o crescimento económico e o bom desempenho de hoje da Qualcomm – que disparou após rever em alta as suas projecções para os resultados, numa altura em que muitos consumidores fazem upgrades aos seus smartphones – ajudou ao otimismo no setor tecnológico.

No plano político, mantém-se a incerteza, se bem que o candidato democrata Joe Biden esteja muito perto de ser o próximo residente da Casa Branca, uma vez que lhe faltam apenas seis delegados para lá chegar – e isto numa altura em que as pretensões de Donald Trump no sentido de rejeitar, via tribunais, os resultados nalguns estados estão a sair goradas.

Tanto na Georgia como no Michigan, as ações intentadas na justiça pela campanha do atual presidente foram rejeitadas.