Wall Street salta para o verde mas mantém cautela antes da Páscoa

As bolsas norte-americanas fecharam a sessão com ganhos, embora pouco expressivos. Os investidores mostraram-se cautelosos antes da divulgação dos dados do emprego esta sexta-feira, numa altura em que se agravam as preocupações quanto à possibilidade de os Estados Unidos estarem mais perto de uma recessão.



Os dados do Departamento do Trabalho norte-americano, esta sexta-feira, vão servir de guia para os investidores, confirmando se o mercado laboral já está a dar sinais de fragilidade. Isto porque nos últimos dois dias foi divulgado que o setor privado criou 145 mil postos de trabalho, menos do que os 200 mil previstos pelos analistas, e que o setor dos serviços cresceu menos do que o esperado em março.





Sevens Report Research

Apesar de uma sessão amena, as tecnológicas deram um impulso às ações, com índice Nasdaq Composite a ser o que mais valorizou: 0,76% para"Pela primeira vez em muito tempo há dois lados com riscos que podem advir deste relatório sobre o emprego. Para manter a subida dos últimos tempos, vamos precisar do número certo, caso contrário temos de nos preparar para mais volatilidade", disse Tom Essaye, fundador do, em declarações à Bloomberg.A reação aos dados do emprego só será conhecida na segunda-feira, dia em que as bolsas norte-americanas voltam a negociar, uma vez que estão encerradas amanhã devido ao feriado da Páscoa.