Após três dias de pausa, Wall Street abre no vermelho. Nasdaq perde mais de 1%

O S&P 500, índice de referência, perde 0,71% para

4.076,11 pontos, o industrial Dow Jones recua 0,28% para 33.401,36 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvaloriza 1,2% para 11.939,15 pontos.

Dados estatísticos divulgados na passada sexta-feira mostram que os empregadores mantiveram uma forte contratação em março, colocando a taxa de desemprego em 3,5% e levando a renovadas preocupações de uma nova subida dos juros diretores pela Fed.Entre os principais movimentos de mercado está a Tesla a descer 4,5%, após ter anunciado um corte nos preços nos Estados Unidos entre 2% e 6%, uma decisão que os analistas receiam que possa reduzir os lucros. Já o First Republic Bank cai mais de 1%, depois de a instituição ter anunciado no final da semana passada que planeia suspender o pagamento de dividendos trimestrais em ações preferenciais "como uma medida de prudência"."Os investidores permanecem otimistas que os (aumentos) das taxas de juro vão chegar ao fim, mas os dados de que a Fed está tão dependente parece deixar espaço para, pelo menos, um incremento de 25 pontos base", explicou o analista Rick Meckler, da Cherry Lane Investments à Reuters.Esta semana o foco vai estar em dados sobre o índice de preços ao consumidor e produtor do outro lado do Atlântico, bem como nas minutas da reunião de março da Fed e resultados trimestrais de grandes bancos, como o JP Morgan, Citigroup e o Wells Fargo.