Wall Street treme com ataques de Trump à China e à Fed

A bolsa nova-iorquina abriu no vermelho depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter atacado a China através da sua conta no Twitter, no mesmo dia em que responsáveis de ambos os países se reúnem para dar início a uma nova ronda de negociações comerciais. Em declarações aos jornalistas, Trump também não poupa a Fed, na véspera da decisão do banco central.





O generalista S&P perde 0,61% para os 3.002,50, o tecnológico Nasdaq desce 0,71% para os 8.234,23 e o industrial Dow Jones recua 0,52% para os 27.080,45 pontos.

China is doing very badly, worst year in 27 - was supposed to start buying our agricultural product now - no signs that they are doing so. That is the problem with China, they just don’t come through. Our Economy has become MUCH larger than the Chinese Economy is last 3 years....