Palavras de Powell atiram Europa para o vermelho. Juros agravam-se na Zona Euro

08h51

Petróleo valoriza mas caminha para semana vermelha

Os preços do petróleo estão a valorizar esta sexta-feira, impulsionados pelas declarações do ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman, que, segundo a Bloomberg, disse que a procura de crude se mantém saudável.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, valoriza 0,33% para 75,99 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, soma 0,42% para 80,35 dólares por barril.



Ainda assim, o "ouro negro" caminha para fechar o acumulado da semana com perdas de mais de 5%. A matéria-prima tem sido penalizada pelos receios de uma queda na procura a nível global.



Logo após o início da guerra entre Israel e o grupo Hamas, a 7 de outubro, os preços do petróleo valorizaram à boleia da expectativa de que um alastramento do conflito a outras regiões do Médio Oriente poderia afetar as exportações.



Essa perspetiva levou o petróleo a negociar muito perto dos 100 dólares por barril, mas essa possibilidade está agora mais distante, com a procura e os juros elevados a terem maior peso.