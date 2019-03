Wall Street vive melhor trimestre da última década

O Dow Jones fechou a sessão desta sexta-feira a somar 0,82%, para 25.928,61 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,67% para 2.834,41 pontos.

O S&P 500 estabeleceu assim o seu melhor trimestre desde 2009.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,67%, para 7.729,32 pontos.

O otimismo alimentado pelos progressos nas conversações comerciais entre os Estados Unidos e a China deu fôlego à negociação bolsista do outro lado do Atlântico, num dia em que os receios em torno da desaceleração económica global ficaram em segundo plano.

Em destaque esteve a Lyft, no seu dia de estreia em bolsa. Ontem a plataforma eletrónica de transporte rival da Uber anunciou ter angariado 2,34 mil milhões de dólares no seu IPO e disse ter avaliado 32,5 milhões de ações (mais do que estava inicialmente a oferecer) em 72 dólares – ficando assim a empresa avaliada em 24,3 mil milhões de dólares.

Hoje, o seu arranque no Nasdaq foi vigoroso, com as ações a dispararem 21%. A empresa encerrou depois a ganhar 9,44% para 78,80 dólares.

O êxito da entrada da Lyft no Nasdaq abre caminho a que outras empresas de Silicon Valley tentem passar a negociar no mercado acionista ainda este ano, como a Pinterest, Slack Technologies e Postmates.

Em destaque pela positiva na sessão desta sexta-feira estiveram também os títulos tecnológicos, sensíveis à evolução da frente comercial, e da energia – com as cotadas do setor petrolífero a evidenciarem-se nos ganhos, beneficiando da valorização dos preços do petróleo.