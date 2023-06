We Soda cancela entrada na bolsa de Londres

A We Soda, maior produtora mundial de carbonato de sódio natural, cancelou esta quarta-feira a sua entrada na bolsa (IPO) de Londres, considerando que os investidores em Londres estão demasiado cautelosos.Uma semana depois de ter divulgado a sua intenção de entrar na bolsa de Londres, a We Soda abortou o plano devido ao ambiente de cautela que se vive em Londres."A realidade é que os investidores, principalmente no Reino Unido, permanecem extremamente cautelosos sobre o mercado de IPO e essa extrema cautela do investidor em Londres significa que não conseguimos chegar a uma avaliação que acreditamos refletir as nossas características financeiras e operacionais únicas. Como resultado, decidimos cancelar o nosso IPO na Bolsa de Valores de Londres", considera o CEO Alasdair Warren, citado numa nota de imprensa.A empresa não conseguiu que os investidores concordassem com uma avaliação "que refletisse as nossas características financeiras e operacionais únicas", disse a empresa.Os planos para a entrada em bolsa da produtora de cabornato de sódio, revelados há poucos dias, poderiam levantar até 741 milhões de euros.