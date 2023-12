Ações da REN entram em ex-dividendo a partir de 21 de dezembro

um dividendo único de 0,064 euros brutos por ação, por conta de adiantamento sobre lucros.





As ações da REN começam a negociar sem direito a dividendo a 21 de dezembro, comunicou esta segunda-feira a empresa, numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."Informamos que a partir do dia 21 de dezembro de 2023 (inclusive), as ações representativas do capital social da REN admitidas à negociação no Euronext Lisbon serão transacionadas sem conferirem direito a dividendos", pode ler-se na nota.A energética retifica, assim, a informação avançada na semana passada , que dava conta de que o ex-dividendo seria a 22 de dezembro.A empresa anunciou na quinta-feira que irá pagarA REN registou lucros de 96,2 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 18,2% face ao mesmo período do ano anterior. Frisou, contudo, que o resultado foi impactado por "resultados financeiros menores", com uma queda de 9,7 milhões de euros para -35,5 milhões de euros, devido ao aumento do custo da dívida, e "impostos mais elevados".