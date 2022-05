Altri define dividendo final em numerário nos 24 cêntimos

A Altri começa na quarta-feira a remunerar os acionistas e esta terça-feira fez uma retificação ao valor que pagará em numerário.

A empresa vai entregar 43,27% do capital que detém diretamente na GreenVolt, num total de 52.523.229 ações, e vai pagar também um dividendo em dinheiro no valor de 0,24 euros brutos por ação.

Para o pagamento em espécie, com ações da GreenVolt, será utilizando o fator 0,25604641 (do capital social da Altri detido por cada acionista no dia 18 de maio – data do registo) para se obter o número de ações a que cada acionista da Altri tem direito.

Supondo que o investidor tem 100 ações, receberá 25 títulos, que resultam do arredondamento de 25,604641 ao número inteiro inferior.

A remuneração total em dinheiro e em espécie nunca poderia superar o valor da totalidade do lucro e das reservas livres da Altri, até um valor de 112.748.942 de euros, pelo que o dividendo em numérario poderia vir a ser inferior ao proposto. E foi o que aconteceu.

A Altri tinha proposto um dividendo em numerário até 25 cêntimos por ação, tendo dito que a 24 de maio divulgaria o novo montante do dividendo bruto por ação, se aplicável. Foi isso que fez hoje.

"O valor do dividendo em numerário foi diminuído pela importância correspondente ao excedente, com arredondamento por defeito, face ao anteriormente comunicado, dado que os fundos distribuíveis correspondentes à distribuição em espécie excederam o montante de 112.748.942 euros, tal como aprovado em Assembleia Geral", sublinha no comunicado divulgado junto da CMVM.