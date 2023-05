Chineses da CTG recuperam 80% do investimento na EDP

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A maior fatia dos dividendos da bolsa de Lisboa começa esta quarta-feira a chegar aos acionistas. A EDP vai pagar 795 milhões de euros em remuneração acionista, sendo que o principal acionista – a China Three Gorges (CTG) – vai encaixar 165,8 milhões de euros. Com este montante, o investidor chinês, que entrou no capital da energética portuguesa há uma década, já recuperou quase 80% do capital alocado.



A seca ...