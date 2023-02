Corticeira Amorim propõe dividendo de 0,2 euros após lucrar mais 32%

A Corticeira Amorim pretende distribuir 26,6 milhões de euros em dividendos relativos a 2022, que correspondem a um dividendo bruto de 0,20 euros por ação, indicou esta quinta-feira a empresa liderada por António Rios Amorim em comunicado.A remuneração aos acionistas é idêntica ao dividendo ordinário pago no ano passado referente ao exercício de 2021 e corresponde a0,144 euros líquidos por ação para as pessoas singulares e de 0,15 euros por título para as pessoas coletivas.Em dezembro do ano passado, contudo, a Corticeira Amorim pagou um dividendo extraordinário no valor de 0,09 euros brutos. No total, a empresa entregou aos acionistas 39 milhões de euros.A empresa fechou 2022 com lucros de 98 milhões de euros , mais 32% do que no ano anterior.A empresa fechou a sessão desta quinta-feira a cotar nos 9,63 euros, pelo que, face a este valor, o "dividend yield" é de 2,08%.