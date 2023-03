Amorim junta-se a líder mundial para fazer brinquedos em cortiça

A maior corticeira do mundo fez uma “joint venture” com a Hape, líder global na área dos brinquedos de madeira, com o objectivo de explorar o mercado de brinquedos em cortiça. Chama-se Korko e tem um balanço de carbono negativo.

Amorim junta-se a líder mundial para fazer brinquedos em cortiça









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Amorim junta-se a líder mundial para fazer brinquedos em cortiça O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar