Dona da TVI paga dividendo de 11,8 cêntimos a 11 de julho

A Media Capital vai pagar um dividendo bruto de 11,8 cêntimos a partir do próximo dia 11 de julho, informou a dona da TVI esta quinta-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).





"A sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A. [vem] avisar os senhores scionistas que, de acordo com o deliberado em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, se encontram a pagamento dividendos aos acionistas, provenientes de reservas livres, a partir de 11 de julho de 2022 (inclusive)", pode ler-se na nota publicada pelo regulador financeiro.





O dividendo tem um valor bruto de 0,118 euros, correspondendo a um dividendo líquido – após a tributação – de 0,08496 euros, no caso dos investidores particulares, e 0,08850 euros, caso se tratem de pessoas coletivas.





A empresa informou ainda que as ações deixam de conferir dividendo, ou seja deixam entram em "ex-dividendo" a partir do dia 7 de julho.





Em meados de junho, a administração da Media Capital que iria propor a distribuição de 9.972.555,24 euros em dividendos provenientes de reservas livres, uma vez que a dona da TVI registou perdas de 4,08 milhões de euros. No entanto, as reservas livres do grupo ascendiam a 45.256.013 euros e, já este ano - a 31 de maio, conclui a venda da Media Capital Rádios à Bauer Media por 69,2 milhões de euros.