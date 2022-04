EDP paga dividendo de 0,19 euros a 28 de abril

Leia Também EDP Renováveis distribui dividendo a 29 de abril

A EDP vai pagar um dividendo bruto de 0,19 euros por ação a 28 de abril, anunciou esta quarta-feira a elétrica no seguimento das deliberações aprovadas em assembleia-geral.Em comunicado, a empresa liderada por Miguel Stilwell indica que no total irá distribuir 753.479.392,28 euros em dividendos.O dividendo líquido cifra-se em 0,137 euros para os investidores individuais e em 0,143 euros para as pessoas coletivas.A elétrica paga os dividendos um dia antes da sua filial para as energias renováveis remunerar os acionistas, entrando as suas ações em "ex-dividendo" a partir de 26 de abril (inclusive).Face à cotação de fecho da sessão desta quarta-feira, 6 de abril, o dividendo traduz um "dividend yield" de 4,09%.