Flexdeal paga dividendo de 3,32 cêntimos a 23 de abril

A Flexdeal irá proceder ao pagamento do dividendo relativo ao exercício de 2019/2020 a 23 de abril, anunciou esta sexta-feira a empresa.Em comunicado enviado à CMVM, a Flexdeal indica que o valor ilíquido do dividendo é de 3,32 cêntimos.Em termos líquidos, os acionistas que sejam pessoas singulares receberão 2,39 cêntimos por título detido, enquanto as pessoas coletivas embolsam 2,49 cêntimos.Assim, as ações da Flexdeal serão transacionadas sem direito aos respetivos dividendos a partir de 21 de abril (inclusive).