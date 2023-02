Ações do BCP beneficiam de maior otimismo dos analistas do Credit Suisse

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O BCP está a beneficiar de maior otimismo por parte dos analistas do Credit Suisse. O reforço dos capitais e a diminuição do risco são as principais razões que motivaram uma revisão em alta tanto do preço-alvo como da recomendação para as ações.



"Vemos a resiliência do capital dos bancos europeus e o excesso de capital como temas chave para 2023. Tendo em consideração os esforç...