AlphaValue sobe recomendação do BCP mas corta "preço-alvo"

A AlphaValue/Baader mostrou-se mais otimista quanto ao BCP ao subir a recomendação sobre as ações do banco liderado por Miguel Maya (na foto).



De acordo com uma nota de "research", assinada pelo analista David Grinsztajn e a que a Bloomberg teve acesso, a casa de investimento subiu a recomendação de "add" para "comprar", em linha com a posição predominante entre os analistas ...