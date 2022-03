Apesar da incerteza que reina na Europa, devido à invasão da Ucrânia e ao possível advento de uma política monetária "falcão" por parte do Banco Central Europeu (BCE) para combater a inflação, o futuro pode ser favorável ao BCP. Quem o diz são os analistas do Caixabank/BPI, para quem as ações do banco liderado por Miguel Maya têm sido "excessivamente penalizadas".

