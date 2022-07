Bestinver sobe "target" da EDP Renováveis após aumento dos lucros

A EDP Renováveis aumentou os lucros em 87%, para 265 milhões de euros, no primeiro semestre de 2022, num relatório divulgado antes da abertura do mercado. Já depois de serem conhecidos estes dados, a cotada foi alvo de uma revisão em alta do "target" para as ações.

Bestinver sobe "target" da EDP Renováveis após aumento dos lucros









